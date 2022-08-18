Ульяновск, 18 августа, 2022, 15:20 — ИА Регнум. В Ульяновске планируют к 1 ноября завершить строительство нового моста через Свиягу. В настоящее время работы идут с опережением графика, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ульяновского губернатора.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Ремонт дороги

В Ульяновске строится мост через реку Свияга в створе улиц Шевченко и Смычки, который позволит сократить заторы за счёт перераспределения транспортных потоков, и сделает более доступным сообщение к новым жилым микрорайонам. На трёх опорах моста забетонировано по 20 свай, на четвёртой опоре проходит бурение скважины под сваи, начата разработка котлована.

Власти отмечают, что мост строится с опережением графика, поэтому планируется провести переговоры с Министерством транспорта России о передвижке финансирования на более ранние сроки.

Кроме того, в городе реконструируется мост на улице Миначева. Глава региона Алексей Русских по итогам рабочей поездки критически отозвался о процессе работ на данном объекте, поручив «привести в порядок строительную площадку, где нет ни нормальных ограждений, ни освещения».

Работы планируется завершить до 1 ноября.

Напомним, на 2022 год в Ульяновской области запланирована расчистка пяти водных объектов. Кроме того, власти заявляли о необходимости берегоукрепительных работ для сдерживания оползневых процессов в четырёх населённых пунктах, в том числе в Ульяновске — на протяжении 17 км.

Подробнее: Из-за оползней в Ульяновске планируют укрепить 17 км береговой линии

Как сообщало ИА REGNUM , в Цильнинском районе Ульяновской области разработают проект для ремонта места через реку Тимерсянка. По итогам торгов стоимость контракта снижена на 17,7% — до 2,08 млн рублей.