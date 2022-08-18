Вашингтон, , 15:25 — REGNUM В Сети раскрыли имена актёров, которые присоединятся к сериалу «Вражда» во втором сезоне. Об этом сообщило издание Vulture 18 августа.

Том Холландер Цитата из видеоинтервью

Так, в новом сезоне в шоу появятся Хлои Севиньи, Дайан Лэйн, Том Холландер и Калиста Флокхарт. В сериале также сыграет ранее приглашённая Наоми Уоттс, а за съёмочный процесс будет отвечать Гас Ван Сент («Мой личный штат Айдахо»).

Напомним, второй сезон «Вражды» расскажет о писателе Трумане Капоте и его вражде с представительницами нью-йоркской богемы. Точная дата выхода второго сезона неизвестна.

Читайте ранее в этом сюжете: Раскрыта дата выхода третьего сезона комедии «Рами»