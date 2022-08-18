Брюссель, , 17:11 — REGNUM Президент Сербии Александр Вучич, который находится в Брюсселе на переговорах с премьер-министром сепаратистского Косово Альбином Курти, назначил встречу представителям сербов Косово и Метохии на 21 августа в 11 часов в Белграде. Об этом новостному агентству «Танюг» 18 августа сообщил источник в делегации Сербии.

Александр Вучич Иван Шилов © ИА REGNUM

По информации агентства, на встречу приглашены все политические представители сербов в Косово и Метохии, руководство партии «Сербский список», все мэры городов с преимущественно сербским населением, директора больниц.

Напомним, что ранее в Брюсселе Вучич провел трёхсторонние переговоры с Альбином Курти и посредниками ЕС, а потом продолжил отдельные переговоры с верховным представителем ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозепом Боррелем и посредником ЕС в переговорах Белграда и Приштины Мирославом Лайчаком.