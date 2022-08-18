Лондон, 18 августа, 2022, 15:18 — ИА Регнум. У людей, переболевших COVID-19, остается повышенный риск психотических расстройств, слабоумия и других подобных заболеваний в течение как минимум двух лет, согласно результатам масштабного исследования, проведенного Оксфордским университетом, о чем 18 августа сообщает Bloomberg.

Медсестра с больным COVID-19

Хотя тревога и депрессия возникают после ковида чаще, чем после других респираторных инфекций, риск обычно снижается в течение двух месяцев, обнаружили исследователи из Оксфордского университета. Напротив, риск когнитивных нарушений, называемых в просторечии «туманом в голове», эпилепсии, судорог и других долгосрочных психических и мозговых расстройств остается повышенным и два года спустя, говорится в исследовании, опубликованном в журнале The Lancet Psychiatry.

Результаты, основанные на данных о более чем 1,25 млн пациентов, дополняют свидетельства того, что вирус способен вызвать глубокие повреждения центральной нервной системы. Оксфордские исследователи показали, что даже легкая форма заболевания связана с уменьшением объема мозга, эквивалентным десяти годам нормального старения.

«Полученные результаты имеют важные последствия для пациентов и служб здравоохранения, поскольку свидетельствуют о том, что новые случаи неврологических заболеваний, связанных с инфекцией COVID-19, вероятно, будут возникать в течение значительного времени после того, как пандемия сойдет на нет», — сказал профессор психиатрии и ведущий автор исследования Пол Харрисон.

По его словам, эта работа подчеркивает необходимость проведения дополнительных исследований, чтобы понять, почему это происходит и что можно сделать для профилактики и лечения этих заболеваний.

В исследовании анализировались данные по 14 неврологическим и психиатрическим диагнозам из сети электронных медицинских карт TriNetX, содержащей информацию о примерно 89 миллионах пациентов от детей до пожилых людей. Данные о 1,28 млн человек с подтвержденным диагнозом COVID-19 за двухлетний период исследования сопоставлялись с таким же количеством пациентов с другой респираторной инфекцией, которые выступали в качестве контрольной группы.

Вероятность возникновения большинства неврологических и психиатрических диагнозов после ковида у детей была ниже, чем у взрослых. В отличие от взрослых, у них не было повышенного риска развития аффективных или тревожных расстройств, а любой когнитивный дефицит, который они испытывали, как правило, был кратковременным.