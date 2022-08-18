Рига, 18 августа, 2022, 15:17 — ИА Регнум. Изменения в закон об иммиграции, предусматривающие прекращение до 30 июня 2023 года повторной выдачи временных видов на жительство (ВНЖ) российским и белорусским гражданам, подготовило МВД Латвии. Об этом 18 августа сообщает агентство BNS.

Флаг Латвии

Уточняется, что в данный момент эти поправки переданы для проведения в другие латвийские министерства, а после этого они будут направлены на рассмотрение сейма (парламента) и правительства Латвии.

Кроме того, отмечается, что новые поправки предусматривают для желающих и далее находиться на латвийской территории лиц запроса статуса постоянного жителя ЕС с подтверждением знания государственного языка и наличии достаточного количества денежных средства.

Помимо этого, добавляется, что также будет ограничено выдача долгосрочных виз, в то же время, для соблюдения интересов экономики страны намечено выдача виз международным грузовым и пассажирским перевозчикам.

Также, как указывает агентство, на сегодняшний в переходных правилах закона об иммиграции Латвии предусмотрены гражданам России и Белоруссии на получение первого ВНЖ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что латвийский профсоюз работников образования и науки (ЛПРОН) принял решение о проведении в сентябре бессрочной общенациональной забастовки педагогов.