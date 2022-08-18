Стокгольм, 18 августа, 2022, 15:16 — ИА Регнум. Ранее перенесенная игра Planet of Lana от шведской студии Wishfully выйдет весной 2023 года. Информация об этом появилась на странице проекта в Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Видеоигры

«Релиз намечен на весну 2023 года! Спасибо за всю любовь и поддержку, и надеемся, что у вас будет еще немного терпения, прежде чем вы сможете испытать эпическое приключение Ланы и Муи», — пишет разработчик. Точной даты выхода студия не огласила, но известно, что проект будет доступен на PC, Xbox One и Xbox Series S/X.

Напомним, что игра Planet of Lana — это квест-головоломка с элементами платформера. Игроку предстоит побывать в фантастическом мире, населенном бездушными машинами, чтобы спасти родную землю.