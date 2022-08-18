Москва, , 15:15 — REGNUM Россия при всех трудностях, связанных с санкциями, санкций не осталась в накладе после отказа стран Европы от угля, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры информатики РЭУ им. Г. В. Плеханова Александр Тимофеев.

Добыча угля (сс) FAndrey

«В 2021 году в Европу было поставлено 50,4 млн тонн угля. Под запрет попало 48,7 млн т, из них коксующегося угля — 3,45 млн т общей стоимостью около €8 млрд. Это почти четверть российского угольного экспорта (23%).

Российским угольщикам заместить «выпадающие» доходы было непросто. При наличии потенциального спроса со стороны стран Восточной Азии, техническая возможность масштабного экспорта была ограничена.

Ограничена потому, что Байкало-Амурская (БАМ) и Транссибирская (Транссиб) магистрали используются также для экспорта «неугольных» грузов.

Сейчас эта проблема практически решена: производителям угля Кузбасса, Хакасии и Тувы дадут квоты на приоритетный вывоз его в восточном направлении», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия в июле перенаправила весь уголь, от которого отказались страны Евросоюза в Китай и Индию.

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