Кишинёв, , 15:14 — REGNUM Главной задачей Молдавии остаётся европейская интеграция, и молдавским послам в других странах нужно работать на неё. Об этом 18 августа заявил президент республики Майя Санду на ежегодной встрече с послами.

Майя Санду European People's Party

«Европейская интеграция — это не только задача посла в Брюсселе, это задача послов во всех странах, задача всего дипломатического корпуса», — сказала Санду.

Она также призвала дипломатов помогать решать другие проблемы, в том числе энергетический кризис в Молдавии. Им нужно искать инвесторов, которые бы помогли обеспечить энергобезопасность республики.

Кроме того, Санду поручила послам искать новые рынки сбыта для аграрной продукции и выявлять сбежавших из Молдавии коррупционеров.

Стоит отметить, что Молдавия в 2021 году отправила на российские рынки 168 тонн аграрной продукции. В основном это яблоки, сливы, виноград и черешня. С 15 августа Россельхознадзор ввёл временный запрет на ввоз в РФ овощей и фруктов из Молдавии из-за там постоянно находят «опасные карантинные объекты».

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