Екатеринбург, , 15:25 — REGNUM Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства занял 4-е место по размеру портфеля займов и объему выданных средств среди государственных микрофинансовых организаций страны. Такие данные приводит рейтинговое агентство «Эксперт РА», сообщает пресс-служба фонда.

Герб Свердловской области Cian Akril

«Свердловская область — экономически активный регион, у многих наших земляков по-хорошему сильная предпринимательская жилка. По количеству зарегистрированных субъектов малого и среднего бизнеса мы входим в топ-5 по стране. Соответственно, мы также регулярно занимаем лидирующие места по объему финансовой поддержки малого и среднего бизнеса», — отметил заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин.

Ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подчеркивал, что развитие малого и среднего бизнеса — стратегический для экономики региона вопрос.

«Это говорит об эффективности работы фонда: при меньшем объеме капитала СОФПП выдал больше займов, чем ряд государственных микрофинансовых организаций из других регионов. Финансовая поддержка малого и среднего бизнеса Свердловской области — наш приоритет. В июле текущего года фонд поставил рекорд по объему выданных средств за один месяц», — отметил директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Валерий Пиличев.

Так, в Первоуральске 12 августа, при содействии Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства открыл свои двери центр по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ «IQ центр». Заведение дополнительного образования появилось по адресу ул. Строителей, 32б.

Для индивидуального предпринимателя Елены Цепиловой это уже второй бизнес в сфере образования, ранее она открыла в Первоуральске школу «Кодология». В развитии этого направления предпринимателю помог проект Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Business — Data.

«Наши аналитические возможности позволяют предпринимателям выбирать незанятую в городах проекта нишу, увидеть данные по спросу в ней, подобрать востребованную франшизу. Елене мы помогли выбрать франшизу и дали заем на открытие — 350 тыс. рублей. В Первоуральске ранее при содействии фонда открылись азиатское бистро, барбершоп, салон для животных и другие бизнесы. Очень рад, что сфера услуг города продолжает развиваться, растет качество жизни первоуральцев», — сказал директор СОФПП Валерий Пиличев.

Помимо работы с выпускниками в центре будут готовить будущих первоклассников. Дети будут заниматься в минигруппах по 8 человек. С 1 по 4 сентября пройдут первые бесплатные уроки.

По словам предпринимателя, преподаватели центра регулярно проходят аттестацию и обучение у разработчиков контрольных материалов. Предусмотрена ежемесячная отчетность для родителей, где они могут отслеживать динамику своих детей.

«iQ-центр» — федеральная франшиза. На рынке образовательных услуг он работает с 2008 года. Сдача ЕГЭ и ОГЭ носит обязательный характер, что делает такой вид бизнеса как подготовка к выпускным экзаменам наиболее привлекательным, отмечают владельцы франшизы.

«Франшизу выбрали не случайно. Когда анализировали рынок, выяснили, что в нашем городе таких крупных центров по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ не было. Фонд нам очень помог: выделил финансирование, мы постоянно пользуемся консультациями, буквально 24 на 7», — рассказала Елена Цепилова.

Предприниматель с 2020 года — получатель поддержки СОФПП. Недавно она воспользовалась новым инструментом — дополнительным бюджетом на продвижение «ВКонтакте». Это совместная инициатива центра «Мой бизнес» и соцсети.

Согласно данным рейтингового агентства «Эксперт РА», портфель займов СОФПП по итогам 2022 года составил 1,6 млрд рублей, а объем выданных займов — почти 1,2 млрд рублей. С этими показателями фонд занял четвертое место в рэнкинге. При этом по объему собственного капитала СОФПП на седьмой строчке среди государственных микрофинансовых организаций предпринимательского финансирования.

Как сообщало ИА REGNUM, проект Business-Data реализуется при поддержке правительства Свердловской области благодаря нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство» с 2019 года. В рамках Business-Data в семи городах области открыто более 30 новых бизнесов.

Ставки по займам СОФПП сегодня начинаются от 4% годовых. На такой уровень ставок, в частности, могут рассчитывать предприниматели в моногородах, в том числе самозанятые, а также получатели антикризисного займа «Новый старт».

В линейке программ фонда представлено 8 займов: «Старт», «Развитие», «Доверие», «Новый старт», «Антикризисный», «Самозанятым», «Моногород» и «Франшиза».

Самые распространенные среди предпринимателей займы СОФПП — «Развитие» и «Старт». В рамках этих программ можно получить сумму до 5 млн рублей по ставке 8% годовых. На втором месте по популярности — заем «Самозанятым». Это заем до 500 тыс. рублей на цели, связанные с осуществлением предпринимательской деятельности.