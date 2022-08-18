Белгород, , 15:14 — REGNUM Выставка, посвящённая истории казачества, открылась 18 августа в Смоленском сквере Белгорода, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе мэрии.

Казачество Vsko.ru

Экспозиция «Казачество на государевой службе» организована Государственным музейно-выставочным центром «РосИзо» при участии Государственного исторического музея. Под открытым небом представлены изображения уникальных вещественных источников, оружия, предметов изобразительного искусства, униформы и наград. Посетители узнают об истории казаков, основных регионах их проживания и участии в войнах России с XVII по начало XX века.

Выставка будет работать до 18 сентября бесплатно и круглосуточно.