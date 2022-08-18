Санкт-Петербург, , 15:24 — REGNUM Следственный комитет России по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина возбудил уголовное дело об избиении и незаконном лишении свободы петербургского градозащитника Олега Мухина, протестовавшего, вместе с единомышленниками, против сноса объекта культурного наследия — особняка Е. П. Салтыковой, 1845 года постройки, на Большой Морской улице, 51.

Материалы уголовного дела Sledcom.ru

«Ход расследования уголовного дела находится на контроле в центральном аппарате СК», — сообщили 18 августа в СКР.

По данным следствия, 16 августа 2022 года неустановленные лица, имеющие отношение к демонтажным работам, набросились на градозащитника и причинили ему телесные повреждения. После чего эти лица, совместно с 34-летним местным жителем, в помещении холла первого этажа дома 51 по улице Большая Морская, где выполнялись строительные работы, угрожая продолжением избиения, блокировали выходы из холла, запретили активисту свободно перемещаться и покидать помещение и с силой толкнули его, причинив физическую боль.

«Затем побудили потерпевшего собственноручно написать заявление об отсутствии претензий к работникам строительной структуры. Впоследствии потерпевший, только спустя время смог покинуть место происшествия и скрыться от нападавших», — рассказали в Главном следственном управлении СКР по Санкт-Петербургу.

Уголовное дело возбуждено и расследуется по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст.127 УК РФ (незаконное лишение свободы группой лиц по предварительному сговору). Виновным грозит от трех до пяти лет лишения свободы.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава СКР поручил возбудить уголовное дело по факту сноса флигелей особняка Салтыковой в Санкт-Петербурге. Бастрыкин поручил направить это и другие уголовные дела по сносам исторических зданий в Петербурге для полного и всестороннего расследования в Главное следственное управление СК России. Ход расследования будет контролировать сам председатель СКР.

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