Москва, 18 августа, 2022, 15:09 — ИА Регнум. Три самолёта МиГ-31И направлены на аэродром в Чкаловске Калининградской области, сообщили 18 августа в Министерстве обороны РФ.

Минобороны РФ Миг-31

МиГ-31И являются носителями гиперзвуковых ракет «Кинжал». В Калининградскую область они направлены «в рамках выполнения дополнительных мероприятий стратегического сдерживания».

В ходе полёта экипажи самолётов отработали взаимодействие с истребительной авиацией 6-й армии Военно-воздушных сил (ВВС) и противовоздушной обороны (ПВО), а также морской авиацией Балтфлота.

В Чкаловске планируется организовать круглосуточное дежурство самолётов.

Также в Минобороны показали кадры перебазирования МиГ-31И на аэродром в Калининградской области.