Москва, 18 августа, 2022, 15:08 — ИА Регнум. Если исходить из определения, что показатель напряжённости на рынке труда рассчитывается как отношение численности безработных, зарегистрированных в службах занятости к количеству вакансий от работодателей, то конец года как раз может способствовать росту этого показателя заявила корреспонденту ИА REGNUM доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.

Lenobl.ru Рынок труда.

«Осенью возможен рост численности безработных из-за последствий санкций, ухода иностранных компаний и снижения деловой активности в некоторых секторах экономики: туризме, гостиничном бизнесе, общепите, аграрном секторе.

А со стороны вакансий конец года всегда характеризуется снижением числа увольнений и поиска работы, этот период не очень популярен как для поиска работы, так и для найма новых сотрудников.

Так что вполне вероятно, напряжённость на рынке труда увеличится, это также повысит и уровень безработицы. Но никакого серьёзного роста не предвидится, ситуация на рынке труда не критическая.

Это всего лишь незначительные колебания, которые на несколько десятых пунктов увеличат показатель безработицы», — пояснила эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, пик роста напряженности на рынке труда в России может произойти в конце 2022 — начале 2023 года. Такой прогноз даёт Минтруд, говорится в проекте распоряжения правительства РФ.

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