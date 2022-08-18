Эксперт не предвидит серьёзного роста безработицы в России
Москва, 18 августа, 2022, 15:08 — ИА Регнум. Если исходить из определения, что показатель напряжённости на рынке труда рассчитывается как отношение численности безработных, зарегистрированных в службах занятости к количеству вакансий от работодателей, то конец года как раз может способствовать росту этого показателя заявила корреспонденту ИА REGNUM доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.
Как сообщало ИА REGNUM, пик роста напряженности на рынке труда в России может произойти в конце 2022 — начале 2023 года. Такой прогноз даёт Минтруд, говорится в проекте распоряжения правительства РФ.
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