Саратов, , 15:38 — REGNUM В больницы Саратова с укушенными ранами доставили двоих детей. Соответствующие публикации выявили сотрудники следственного управления СКР по Саратовской области.

Собака Екатерина Шилкина © ИА REGNUM

Согласно размещенным данным, утром 17 августа у дома №7 по улице Исаева бродячая собака укусила девятилетнего мальчика. У ребенка диагностированы множественные укушенные раны левого предплечья и голени.

В этот же день вечером у дома №20 по улице Мелиораторов бродячая собака укусила 10-летнего ребенка. Врачи диагностировали укус левого бедра.

По данным инцидентам проводится доследственная проверка.

Ранее ИА REGNUM передавало, в Саратове утвержден перечень мест, куда запрещено возвращать безнадзорных животных после отлова и стерилизации. Ранее их приходилось выпускать в те же места, где животные были пойманы.

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