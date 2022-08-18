Мурманск, 18 августа, 2022, 15:06 — ИА Регнум. В Мурманск прибыла бизнес-миссия из Донецкий Народной Республики. Об этом в соцсетях сообщил губернатор региона Андрей Чибис.

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«Сегодня проводим встречу с представителями министерства промышленности и торговли Донецкий Народной Республики и крупных предприятий. Заполярные компании заинтересованы в продукции, производимой предприятиями ДНР, по некоторым направлениям мы уже активно работаем», — написал глава региона.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава ДНР и мурманский губернатор договорились о развитии экономических связей.