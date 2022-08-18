Кабул, 18 августа, 2022, 15:06 — ИА Регнум. Метеослужба Афганистана предупредил о дождях, наводнениях и сильных ветрах в 25 провинциях в период 19–20 августа.

(сс) jarmoluk Ливень

Метеослужба опубликовало на своей странице в соцсети информационный бюллетень, в котором говорится, что в этот список входят провинции Баглан, Бадахшан, Бамиан, Вардак, Газни, Гильменд, Гор, Дайкунди, Забуль, Кабул, Кандагар, Каписа, Кунар, Лагман, Логар, Нангархар, Нуристан, Пактика, Пактия, Панджшир, Парван, Саманган, Тахар, Урузган и Хост.

По данным Гидрометцентра, количество осадков в этих провинциях прогнозируется от 15 до 70 мм.

В бюллетене метеослужбы также говорится, что в провинциях Бадгис, Балх, Герат, Гор, Нимроз и Фарах ожидается сильный ветер с пылью, порывы будут достигать 60 километров в час.