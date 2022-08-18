Салехард, 18 августа, 2022, 17:52 — ИА Регнум. В Салехарде 17 сентября пройдут арктические экстремальные игры «Северный характер». Командам предстоит показать себя в прохождении полосы препятствий на силу и выносливость. В составе команды — пять мужчин и одна женщина, сообщает пресс-служба правительства Ямало-Ненецкого автономного округа.

Иван Шилов ИА REGNUM Беговая дорожка

Участникам, которые доберутся до финиша вручат памятный жетон. Команды, занявшие призовые места, будут награждены медалями, кубками и денежными призами. За первое место получат вознаграждение в 90 тысяч рублей, за второе — 75 тысяч рублей, а за бронзу — 60 тысяч рублей.

Арктические экстремальные игры «Северный характер» являются четвертым, заключительным этапом ямальского проекта по экстремальному многоборью «Северный характер». Первый этап — забег «Стальной характер. Холод» прошёл 16 апреля в Ноябрьске. Второй этап — забег «Северный характер. Лето» прошел 26 июня в Новом Уренгое, третий этап — «Северный характер. Трейл» пройдет 21 августа в Харпе.

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