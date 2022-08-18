Москва, 18 августа, 2022, 15:04 — ИА Регнум. Во время телефонного разговора президент России Владимир Путин и глава Индонезии Джоко Видодо обсудили подготовку к саммиту G20, который пройдет на индонезийском острове Бали, сообщает посольство России в Индонезии.

Kremlin.ru Джоко Видодо и Владимир Путин

Стороны также поговорили о российско-индонезийских отношениях и двусторонних проектах в торгово-экономической сфере.

В центре внимания президентов двух стран были вопросы продовольственной безопасности в мире. В частности, Владимир Путин проинформировал о совместных усилиях России, Турции и секретариата ООН по стабилизации мирового рынка зерна и удобрений.

Напомним, саммит «Большой двадцатки» пройдет на острове Бали 15–16 ноября 2022 года.