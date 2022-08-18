Москва, , 15:04 — REGNUM В России спрос на ипотеку стабилизируется осенью 2022 года, так как стагнация доходов населения и вероятный рост безработицы переводят потребительский спрос в режим экономии. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 18 августа заявил профессор департамента психологии и развития человеческого капитала финуниверситета при правительстве РФ Александр Сафонов. Так он прокомментировал данные Объединенного кредитного бюро, согласно которым банки РФ в июле увеличили объемы выдачи ипотеки на 25% по сравнению с июнем.

Ипотека

«Напомним, что в июле 2021 года объём выданных ипотечных кредитов составлял 438 млрд рублей. То есть год к году сокращение составило 33%, — сказал Сафонов. — Сократилось более чем в два раза и количество выдаваемых кредитов. Таким образом, выйти на уровень 2021 года банкам не удалось. И это при том, что, по данным ЦБ России, средняя стоимость ипотечного кредитования составляла в прошлом году в данный период 7,6%, а в июле 2022 года — на целый 1 п. п. меньше!»

Как пояснил Сафонов, рост кредитования связан частично с отложенным спросом в предшествующем периоде (апрель–июнь), а также с действием льготной ипотеки и снижением учетной ставки ЦБ.

«Кроме того, действует и другой фактор — резкое сокращение инструментов инвестирования свободных средств, — призвал не забывать экономист. — К осени мы ожидаем стабилизацию спроса, поскольку доходы населения стагнируют, и вероятен риск роста безработицы, что будет смещать потребительский спрос в режим экономии».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее в Госдуме предложили сделать бессрочной семейную ипотеку.