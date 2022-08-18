Пхеньян, , 15:06 — REGNUM В КНДР раскритиковали специального докладчика ООН по правам человека в КНДР Элизабет Сэлмон, назвав её «продуктом политических интриг враждебных сил, которые под предлогом прав человека пытаются уничтожить северокорейскую идеологию».

КНДР Иван Шилов © ИА REGNUM

В статье научного сотрудника Корейского общества по исследованию прав человека Чан Чхол Хо, опубликованной на официальном сайте северокорейского внешнеполитического ведомства, отмечается, что специальный докладчик ООН в своем выступлении придралась к реальной ситуации с правами человека в КНДР, заявив, что из-за антиковидных мер ситуация с правами человека в стране ухудшилась.

В КНДР акцентировали внимание на том, «спецдокладчики по указке враждебных сил, включая США, очерняют имидж КНДР, собирая материалы, выдуманные «перебежчиками из КНДР» в целях продления своей жизни».

Научный сотрудник также предупредил Сэлмон о том, что если в её словах не будет здравого смысла, её заклеймят как «марионетку» США и Запада и она повлечет за собой позор и срам, как и её предшественники.