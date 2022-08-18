Москва, 18 августа, 2022, 15:00 — ИА Регнум. Пять сырьевых отраслей, попавших в энергетический кризис — вершина айсберга, заявила корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры статистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Лебединская.

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«Энергетический кризис намного шире и быстрого выхода из этого кризиса нет.

Запад активно ищет технологии для «декарбонизации» ископаемого топлива, идея отказа от него уже успешно похоронена.

Пока с рынка ушло порядка четверти, производимой этими отраслями продукции, и это не предел», — считает эксперт.

Как сообщало, сейчас энергетический кризис переживает пять главных сырьевых отраслей. В свою очередь энергокризис усиливает давления на ключевые отрасли мировой экономики.

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