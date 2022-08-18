Уфа, , 14:59 — REGNUM Вертолётную площадку намерены построить на территории роддома в башкирском городе Нефтекамск. Об этом 18 августа сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.

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Рядом с роддомом также планируют установить памятную стелу, посвящённую медикам — участникам Великой Отечественной войны.

Отмечается, что сейчас специалисты готовят проектно-сметную и рабочую документацию по строительству вертолётной площадки. На площадке уже вырубили старые деревья и провели работы по подготовке основания.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии были введены в эксплуатацию две вертолётные площадки рядом с республиканским клиническим перинатальным центром и клиникой Башкирского государственного медицинского университета.

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