Курск, 18 августа, 2022, 14:56 — ИА Регнум. В Курске горит частный гараж. Об этом днём 18 августа сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.

Гаражи

«По информации комитета региональной безопасности, по адресу Курск, Косухина, 26 горит частный гараж. Предположительно, внутри может находиться автомобиль. На место выехали спасатели. Никаких других происшествий в областном центре не зафиксировано. Громкие звуки, о которых сообщают в соцсетях, могут быть вызваны работой авиации. В случае поступления какой-либо новой информации она будет оперативно доведена до сведения курян», — написал Старовойт в своём телеграм-канале.