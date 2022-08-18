Ереван, 18 августа, 2022, 14:56 — ИА Регнум. Правительство Армении в ходе заседания 18 августа поддержало соглашение о создании Евразийской перестраховочной компании для поддержки торговли в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Трансляция заседания велась пресс-службой правительства.

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Министерству иностранных дел по итогам совещания было поручено организовать подписание данного документа. Ожидается, что новый финансовый инструмент будет стимулировать инвестиционную деятельность.

Ранее в ЕАЭС сообщили, что капитал Евразийской перестраховочной компании планируется формировать за счёт взносов участников Союза и международных финансовых институтов.

Напомним, ранее правительство Армении поддержало ратификацию соглашения об аудиторской деятельности в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС).