Кострома, 18 августа 2022, 15:36 — REGNUM Двадцать пять вузов из Германии, Чехии, Польши, Франции и Испании остановили сотрудничество с Костромским государственным университетом. Информацию об этом корреспонденту ИА REGNUM подтвердили в образовательном учреждении.
Взаимодействие проходило в формате стажировок, практик, учебно-ознакомительных поездок, участии в международных состязаниях и конкурсах. По мнению проректора КГУ по молодежной политике и воспитательной деятельности Ольги Скрябиной, это обстоятельство не делает картину международного сотрудничества вуза более бледной.
Сейчас КГУ сотрудничает с 32 учебными заведениями из Китая, Молдовы, Таджикистана, Узбекистана, Белоруссии, Армении, Казахстана и Бразилии, университетами ЛДНР. В августе 2022 года было подписано соглашение научно-методическом взаимодействии с Приазовским техническим университетом и Мариупольским госуниверситетом.
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