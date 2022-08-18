Кострома, 18 августа, 2022, 15:36 — ИА Регнум. Двадцать пять вузов из Германии, Чехии, Польши, Франции и Испании остановили сотрудничество с Костромским государственным университетом. Информацию об этом корреспонденту ИА REGNUM подтвердили в образовательном учреждении.

Наталья Диева ИА REGNUM Главный корпус Костромского государственного университета

Взаимодействие проходило в формате стажировок, практик, учебно-ознакомительных поездок, участии в международных состязаниях и конкурсах. По мнению проректора КГУ по молодежной политике и воспитательной деятельности Ольги Скрябиной, это обстоятельство не делает картину международного сотрудничества вуза более бледной.

«Приостановка сотрудничества не делает картину международного сотрудничества скудной. Сейчас мы серьёзно развернулись в сторону ЛДНР и на восток. В ближайшее время у нас сильно вырастет количество студентов из Китая, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана. Кроме этого, в стадии активной подготовки находятся два договора с вузами из Бухары и Ташкента. Они делают сетевые образовательные программы (позволяет получать студентам «двойные» дипломы — прим. ред) в области дизайна и машиностроения. Это сложный процесс и ноу-хау для нашей области. Но расширять влияние российского образования за рубеж необходимо», — сказала проректор.

Сейчас КГУ сотрудничает с 32 учебными заведениями из Китая, Молдовы, Таджикистана, Узбекистана, Белоруссии, Армении, Казахстана и Бразилии, университетами ЛДНР. В августе 2022 года было подписано соглашение научно-методическом взаимодействии с Приазовским техническим университетом и Мариупольским госуниверситетом.