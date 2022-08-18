Рига, , 14:55 — REGNUM В Латвии подготовили поправки в закон об иммиграции, согласно которым повторная выдача временных видов на жительство (ВНЖ) гражданам России и Белоруссии будет прекращена до 30 июня 2023 года, передает агентство BNS.

Флаг Латвии Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Отмечается, что на сегодняшний день переходные правила закона об иммиграции предусматривают ограничения для российских и белорусских граждан на получение первого временного ВНЖ.

Изменения обяжут граждан РФ и Белоруссии, которые захотят и дальше находиться на территории Латвии, запрашивать статус постоянного жителя ЕС. Для этого потребуется подтвердить знания государственного языка и наличие достаточных финансовых средств.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министерство юстиции Латвии обязало спецкомиссию по подсчетам убытков от «советской оккупации» сообщить до 30 сентября нынешнего года о юридическом обосновании материальных претензий к Российской Федерации.

Читайте также: Латвия готовит обоснование для претензий за «советскую оккупацию»