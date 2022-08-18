Рига, 18 августа, 2022, 14:55 — ИА Регнум. В Латвии подготовили поправки в закон об иммиграции, согласно которым повторная выдача временных видов на жительство (ВНЖ) гражданам России и Белоруссии будет прекращена до 30 июня 2023 года, передает агентство BNS.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Латвии

Отмечается, что на сегодняшний день переходные правила закона об иммиграции предусматривают ограничения для российских и белорусских граждан на получение первого временного ВНЖ.

Изменения обяжут граждан РФ и Белоруссии, которые захотят и дальше находиться на территории Латвии, запрашивать статус постоянного жителя ЕС. Для этого потребуется подтвердить знания государственного языка и наличие достаточных финансовых средств.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министерство юстиции Латвии обязало спецкомиссию по подсчетам убытков от «советской оккупации» сообщить до 30 сентября нынешнего года о юридическом обосновании материальных претензий к Российской Федерации.

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