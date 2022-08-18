Казань, , 15:38 — REGNUM В Татарии для привлечения молодых людей в сельское хозяйство решили открыть в школах агроклассы. Разработкой системы займется созданная рабочая группа, сообщает минсельхозпрод РТ.

В школьном классе Алексей Колчин (с) ИА REGNUM

Заместитель премьер-министра РТ — министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров отмечает, что агропромышленный комплекс республики нуждается в молодых и целеустремленных специалистах. Доля молодежи в возрасте до 30 лет в сельском хозяйстве составляет лишь 8%. В республике готовы учить и помогать с трудоустройством молодых людей. Для подготовки кадров будут организованы агроклассы, уточнил министр.

Детей в возрасте 12-15 лет и 16-18 лет познакомят с деятельностью в сельском хозяйстве, будут развивать их мышление, помогать с выбором профессии и местом работы.

Масштабный проект нацелен на долгосрочную работу с молодежью (школьники-студенты-специалисты). На каждом этапе организуют профильное обучение, проводить которое планируют в формате конкурсов, практик, исследований.

В каждом из 43 районов Татарии с 1 сентября возьмутся за реализацию мероприятий по развитию агроклассов. Также к работе подключат высшие и средние специальные учебные заведения, предприятия агропромышленного комплекса.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в девяти школах Приморья в новом учебном году также откроют агроклассы. В Томской области для решения проблемы кадрового голода на селе увеличат на тысячу количество студентов в колледжах и техникумах, откроют дополнительные агроклассы в сельских школах.

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