Челябинск, 18 августа 2022, 14:53 — REGNUM В Челябинской области 17-летняя девушка пыталась продать более 500 граммов наркотиков. Об этом сообщает региональное управление СКР.
Гражданку задержали в лесополосе возле одного из посёлков. В этот момент она прятала товар в тайнике. По данным следователей, ранее она его приобрела чтобы затем продать.
Обвинение ей уже предъявлено. Решается вопрос об избрании меры пресечения.
Как сообщало ИА REGNUM, с начала года в Челябинской области задержали нескольких несовершеннолетних наркоторговцев.
Добавим, за январь–июнь в регионе зафиксировали 3820 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Выявлено 1306 граждан, причастных к наркообороту.