Челябинск, 18 августа, 2022, 14:53 — ИА Регнум. В Челябинской области 17-летняя девушка пыталась продать более 500 граммов наркотиков. Об этом сообщает региональное управление СКР.

ElIndignado653 Нет наркотикам

Гражданку задержали в лесополосе возле одного из посёлков. В этот момент она прятала товар в тайнике. По данным следователей, ранее она его приобрела чтобы затем продать.

Обвинение ей уже предъявлено. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала года в Челябинской области задержали нескольких несовершеннолетних наркоторговцев.

Добавим, за январь–июнь в регионе зафиксировали 3820 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Выявлено 1306 граждан, причастных к наркообороту.