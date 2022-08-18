Москва, 18 августа 2022, 14:54 — REGNUM Сетевой ретейл, конечно, хотел бы не утилизировать, а продавать, естественно, по минимальным ценам просроченный товар, например, для корма скота, заявила корреспонденту ИА REGNUM доцент базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г. В. Плеханова Светлана Казанцева.
Как сообщало ИА REGNUM, крупные торговые сети планируют продавать просроченные продукты производителям кормов и удобрений.
Читайте также: В России сетевые магазины намерены продавать просроченные продукты