Москва, , 14:54 — REGNUM Сетевой ретейл, конечно, хотел бы не утилизировать, а продавать, естественно, по минимальным ценам просроченный товар, например, для корма скота, заявила корреспонденту ИА REGNUM доцент базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г. В. Плеханова Светлана Казанцева.

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«Но пока законодательно этот процесс не отрегулирован, так как имеется возможность отравления просрочкой. Можно минимизировать убытки от просрочки так, как это делает одна российская.

Она продаёт товары со скидкой 40% за день до окончания их сроков годности, что не вступает в противоречие с действующим законодательством и выгодно как компании, так и её потребителям», — пояснила эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, крупные торговые сети планируют продавать просроченные продукты производителям кормов и удобрений.

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