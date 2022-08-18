Донецк, 18 августа, 2022, 14:52 — ИА Регнум. Украинские войска совершили обстрел трёх населённых пунктов Донецкой Народной Республики. Об этом 18 августа сообщили в представительстве ДНР в СЦКК.

John Crosby Миномётный обстрел

Удары зафиксировали в 13:30, 13:45 и 14:10. Сначала из Майорска выпустили восемь мин калибра 120 мм по посёлку Зайцево (южное). Затем из населённого пункта Николаевка Вторая обстреляли Металлист, выпустив десять мин калибра 120 мм.

Третий удар нанесён из ствольной артиллерии с огневых позиций противника в Курдюмовке. По посёлку шахты имени Изотова в Горловке выпущено шесть снарядов калибра 152 мм.