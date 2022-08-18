Варшава, 18 августа, 2022, 14:51 — ИА Регнум. Предстоящей зимой в Польше будет достаточно газа. Об этом заместитель главы правления польской энергетической компании PGNiG по финансовым вопросам Пшемыслав Вацлавский заявил 18 августа на пресс-конференции.

Иван Шилов ИА REGNUM Газопровод

Поставки газа на ближайший отопительный сезон обеспечены. Информацию о законтрактованных объёмах газа на будущий год компания пока не предоставит. Переговоры с несколькими поставщиками на норвежском шельфе зашли далеко, они продолжаются, отметил он.

«Нехватки газа зимой точно не будет», — подчеркнул Вацлавский.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле Газпром полностью остановил поставки газа польской PGNiG из-за неоплаты в рублях. Польские власти после этого объявили о разрыве всех межправительственных соглашений с Россией в области поставок и транзита газа.

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