Москва, , 14:49 — REGNUM Россия избежит ситуации обвального падения занятости, если станет проводить активную политику импортозамещения, что, в свою очередь, будет поглощать избыточную рабочую силу. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 18 августа заявил ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов.

Работа Peoples Temple Jonestown Gallery

«Есть вероятность того, что обвальной безработицы мы все-таки избежим, — сказал Колганов. — Все-таки в российской экономике есть значительные технологические возможности по развертыванию разного рода производств, обеспечивающих импортозамещение. И поэтому, в принципе, развитие импортозамещения будет поглощать избыточную рабочую силу, и во всяком случае я думаю, что до серьезного напряжения на рынке дело не дойдет».

Как полагает экономист, власти РФ в такой ситуации должны оказать бюджетную поддержку новым производствам для того, чтобы ускорить темпы их развертывания.

«Ну и соответственно, поддержать безработных с помощью программ переобучения на востребованные профессии. Таким образом можно как-то смягчить ситуацию», — сказал Колганов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее появился прогноз о том, что ждет российский рынок труда после пикового напряжения в конце 2022 года и в начале 2023-го.

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