Москва, 18 июля, 2012, 18:47 — ИА Регнум. ФИФА отложила решение вопроса о возможности проведения сборной Косово товарищеских матчей до момента формирования нового правительства Сербии, передает AP. Исполком ФИФА вернется к этому вопросу на заседании в Цюрихе 27-28 сентября. Предварительно страны-члены ФИФА уже одобрили возможность проведения товарищеских матчей для сборных и клубов Косово, несмотря на возражения УЕФА . Напомним, что в 2008 году Косово провозгласило свою независимость от Сербии в одностороннем порядке, и она не была признана ООН.

С момента провозглашения независимости сборная Косово сыграла лишь один товарищеский матч. В марте 2010 года команда Косово взяла верх над швейцарским "Ксамаксом" (2:0).