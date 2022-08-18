Москва, , 14:48 — REGNUM Просроченные продукты питания могут стать полезным сырьём для российских фермеров, заявил корреспонденту ИА REGNUM председатель президиума АКОРТ Игорь Караваев.

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«Сегодня до 7% продаваемых продуктов в магазинах становятся пищевыми отходами, которые ретейлеры обязаны изъять из продажи и утилизировать на специальных полигонах, причем строго определенным образом, чтобы не допустить загрязнения окружающей среды.

Между тем часть таких товаров может представлять интерес для специализированной переработки — например, изготовления кормов для сельскохозяйственных животных, компоста или биотоплива.

Перед отправкой на утилизацию проводится ветеринарно-санитарная экспертиза таких товаров и строгая проверка на пригодность для таких производств.

Передача продуктов с истекшим сроком годности на вторичную переработку переработчикам на возмездной основе — это разумное решение, которое снижает воздействие на окружающую среду и частично компенсирует затраты торговых сетей на хранение, сортировку и утилизацию таких отходов.

Эта экологичная практика сейчас развивается во многих странах – животноводы и фермеры покупают для кормовой базы и компоста продукты с истекшим сроком годности у крупных ретейлеров.

В России это направление только начинает развиваться, и может стать перспективным сектором ESG-экономики», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, российские сетевые магазины намерены продавать продукты питания, у которых истёк срок годности.

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