Москва, 18 августа, 2022, 14:48 — ИА Регнум. Положение на российском рынке труда начнет улучшаться за счет развития замещающих производств. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 18 августа заявил ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов. Так он прокомментировал прогнозы Минтруда РФ о пиковой напряженности на рынке труда в конце 2022 года.

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«После пиковой ситуации в конце 2022 года и в начале 2023-го положение дел на рынке труда начнет улучшаться за счет развития замещающих производств, — сказал Колганов. — Прекратить деятельность той или иной фирмы в связи с возникшими затруднениями или просто в связи с ее уходом с рынка — это достаточно быстрый процесс. А вот развернуть замещающее производство — на это требуются и деньги, и время. Поэтому этот процесс будет идти постепенно. Он идет уже сейчас, но эффект от него будет более медленным и проявится не сразу».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Колганов объяснил, что на быстрое решение проблемы безработицы в РФ надеяться не приходится.