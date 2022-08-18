Нижний Новгород, 18 августа, 2022, 14:46 — ИА Регнум. По факту лесного пожара на территории Михайловского лесничества в границах городского округа Воротынский Нижегородской области и перешедшего на территорию Юринского района Республики Марий Эл начата проверка. Об этом сообщает пресс-служба Волжской межрегиональной природоохранной прокуратуры.

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В ходе проверки будет дана оценка действиям должностных лиц регионального органа власти в области лесных отношений и подведомственных учреждений, органам местного самоуправления.

Сейчас Нижегородской межрайонной природоохранной прокуратурой главе минлесхоза Нижегородской области внесено представление об устранении нарушений.

Материалы проверки направлены в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании виновных лиц по ч. 1 ст. 293 УК РФ («Халатность»).

Как сообщало ИА REGNUM, пожар начался 11 августа на месте горельника 2010 года. 15 августа огонь перекинулся на территорию Юринского района Марий Эл. Местность в этих районах болотистая и труднопроходимая.

По данным ФБУ «Авиалесоохрана», на 18 августа площадь пожара в Нижегородской области достигла 3,3 тыс. гектаров, в Марий Эл — 300 гектаров. В Воротынском районе действует режим ЧС. Со стороны Марий Эл в тушении пожара принимают участие специалисты Авиалесоохраны, сотрудники министерства, Юринского лесничества и арендаторы леса общей численностью 40 человек и 21 единица техники. Прибыла группа добровольцев Юринского и Горномарийского районов в составе 59 человек. Создана минерализованная полоса протяженностью 25 километров и производится встречный отжиг.

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