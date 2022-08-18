Москва, , 14:46 — REGNUM В России предпосылок для быстрого рассасывания безработицы уже нет. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 18 августа заявил ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов. Так он прокомментировал прогнозы министерства труда и социальной защиты РФ, согласно которым пик роста напряженности на рынке труда выпадет на конец 2022 — начало 2023 года.

Безработица Иван Шилов © ИА REGNUM

«Вероятнее всего, этот прогноз основан на таком соображении, что результаты санкционных ограничений сказываются на российской экономике не одномоментно. Компании имеют запасы прочности, материалов, комплектующих и так далее. И поэтому в такое сложное положение, когда приходится массово сокращать персонал, они попадают не сразу. Именно поэтому эффект санкций оказывается отсрочен, — сказал Колганов. — Сокращения персонала пошли сразу, с начала весны 2022 года, но эти сокращения погашались ростом занятости в других секторах экономики, которые не были затронуты санкциями. Вероятнее всего, что к концу года возможности поглощения высвобождаемой рабочей силы будут уже сильно ограничены, и это приведет к росту безработицы».

Как подчеркнул Колганов, предпосылок для быстрого рассасывания безработицы в РФ «уж точно нет».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Александр Бузгалин заявил, что уровень структурной безработицы в РФ будет усиливаться, если власти не начнут осуществлять активную промышленную политику.

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