Москва, 18 августа, 2022, 14:46 — ИА Регнум. В России предпосылок для быстрого рассасывания безработицы уже нет. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 18 августа заявил ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов. Так он прокомментировал прогнозы министерства труда и социальной защиты РФ, согласно которым пик роста напряженности на рынке труда выпадет на конец 2022 — начало 2023 года.

Иван Шилов ИА REGNUM Безработица

«Вероятнее всего, этот прогноз основан на таком соображении, что результаты санкционных ограничений сказываются на российской экономике не одномоментно. Компании имеют запасы прочности, материалов, комплектующих и так далее. И поэтому в такое сложное положение, когда приходится массово сокращать персонал, они попадают не сразу. Именно поэтому эффект санкций оказывается отсрочен, — сказал Колганов. — Сокращения персонала пошли сразу, с начала весны 2022 года, но эти сокращения погашались ростом занятости в других секторах экономики, которые не были затронуты санкциями. Вероятнее всего, что к концу года возможности поглощения высвобождаемой рабочей силы будут уже сильно ограничены, и это приведет к росту безработицы».

Как подчеркнул Колганов, предпосылок для быстрого рассасывания безработицы в РФ «уж точно нет».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Александр Бузгалин заявил, что уровень структурной безработицы в РФ будет усиливаться, если власти не начнут осуществлять активную промышленную политику.