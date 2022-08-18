Оренбург, 18 августа, 2022, 14:45 — ИА Регнум. В Оренбургской области за три года число самозанятых выросло более чем в восемь раз, сообщили в пресс-службе областного правительства.

Самозанятый

В регионе зарегистрировано свыше 67 тысяч самозанятых — плательщиков налога на профессиональный доход. Среди них популярны такие виды деятельности, перевозка пассажиров, строительство и ремонт, услуги курьера, маркетинг и реклама, а также реализация продукции собственного производства.

С начала 2022 года сумма доходов самозанятых оренбуржцев увеличилась на 75% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 6,2 млрд рублей. примечательно, что до постановки на учет практически у 40% не было официальных доходов за год.