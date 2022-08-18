Москва, 18 августа, 2022, 14:44 — ИА Регнум. Неожиданный ввод властями Молдавии отрядов спецназа на территорию Гагаузии отряды якобы для учений прокомментировал 18 августа российский сенатор Алексей Пушков в своём телеграм-канале.

Дарья Антонова ИА REGNUM Алексей Пушков

«Разумеется, бездарное управление Кишинёва для (президента Молдавии Майи) Санду не в счет, а закономерное недовольство населения тут же объявляется попыткой дестабилизации ситуации, то есть на него наклеивается политический ярлык», — написал он в своём сообщении.

Также Пушков добавил, что, по сути, молдавский президент каждый день занимается такой дестабилизацией так как создаёт своими действиями все условия для народного возмущения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что молдавские власти ввели на территорию Гагаузии отряды спецназа якобы для учений, о которых не сообщала ранее пресс-служба молдавского МВД.