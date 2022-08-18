Актау, Казахстан, , 14:44 — REGNUM Работники казахстанской нефтегазовой компании «Каракудукмунай» в Мангистауской области Казахстана 18 августа объявили забастовку. Об этом сообщает местный новостной портал lada. kz.

Михай Мункачи. Забастовка. 1895

«Мы просим руководство компании поднять нам заработную плату на 100 тыс. тенге (примерно на 13 тыс. рублей, прим. — ИА REGNUM). В марте этого года мы уже выходили на забастовку, тогда нам руководство обещало выполнить наше требование, но так и не исполнило», — говорится в коллективном видеообращении бастующих.

Они отметили, что о забастовке предупредили официально за неделю, как это положено по законодательству. В этот раз они намерены «идти до конца», ожидая решения начальства. При этом забастовка не привела к остановке производства.

Напомним, в марте работники «Каракудукмунай» записали коллективное обращение к президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву. Тогда им пообещали выполнить требования.