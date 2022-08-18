Москва, 18 августа, 2022, 14:44 — ИА Регнум. Министерство обороны России опубликовало видео перебазирования самолётов Миг-31 на аэродром Чкаловск Калининградской области.

Минобороны России Истребитель МиГ-31 ВКС России

Данные самолёты являются носителями гиперзвуковых ракет «Кинжал». В ходе полёта, рассказали в министерстве, были отработаны вопросы взаимодействия с истребительной авиацией 6-й армии ВВС и ПВО, а также морской авиацией Балтийского флота.

Согласно информации Минобороны, в Чкаловске МиГ-31 будут нести круглосуточное боевое дежурство.