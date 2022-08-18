Брянск, 18 августа 2022, 14:45 — REGNUM Площадкой для воспитания брянской молодёжи станет мемориальный комплекс «Партизанская криничка» в белорусской Гомельской области. Об этом 18 августа в социальных сетях заявил губернатор Брянской области Александр Богомаз.
Глава региона посетил соседнюю приграничную территорию с рабочим визитом и принял участие в открытии мемориального комплекса.
Брянская и Гомельская области тесно сотрудничают друг с другом — проводятся межрегиональные спортивные мероприятия, в Брянской области работают белорусские дорожные и строительные организации.