Брянск, 18 августа, 2022, 14:45 — ИА Регнум. Площадкой для воспитания брянской молодёжи станет мемориальный комплекс «Партизанская криничка» в белорусской Гомельской области. Об этом 18 августа в социальных сетях заявил губернатор Брянской области Александр Богомаз.

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Глава региона посетил соседнюю приграничную территорию с рабочим визитом и принял участие в открытии мемориального комплекса.

«Наша история, память, трагедия — Великая Отечественная война. Но это и наша гордость — братский народ выстоял в кровопролитной войне, организовал партизанское сопротивление. Сегодня, когда в Европе сносят памятники, наша общая задача — не потерять историческую правду, передавать её нашим детям, чтобы они не повторяли ошибок, изучали историю», — отметил губернатор.

Брянская и Гомельская области тесно сотрудничают друг с другом — проводятся межрегиональные спортивные мероприятия, в Брянской области работают белорусские дорожные и строительные организации.