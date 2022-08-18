Москва, 18 августа, 2022, 14:44 — ИА Регнум. Продажа просроченных продуктов фермерам для корма скота — идея достаточно интересная, заявила корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

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«Как правило, торговые сети уничтожают продукты с истекшим сроком годности самостоятельно, хотя некоторые крупные сети федерального масштаба пользуются услугами специальных фирм с лицензией.

Продажа «просрочки» также имеет смысл с логистической точки зрения: фермер и тем более агрохолдинг, которому нужен такой товар, сам будет заниматься его вывозом из торговой сети.

Да и с учётом того, что у торговых сетей на полках всё больше места занимает готовая еда, а некоторые сети даже создают в своих магазинах кафетерии, проблема утилизации просрочки становится очень острой.

Без сложностей, конечно, не обойдётся: необходимы будут изменения СанПинов для агрохолдингов, в которые входят не только фермы, но и предприятия пищевой промышленности, которым запрещено хранить на своей территории пищевые отходы и продукцию с истекшим сроком годности.

Но ещё более эффективным шагом по утилизации «просрочки» могло бы стать создание предприятий, которые такую продукцию перерабатывали бы в биотопливо или компост.

Тема биотоплива сегодня весьма актуальна в процессе модернизации экономики и развития «зелёных» технологий.

Если государство на федеральном уровне или на уровне властей регионов поможет созданию таких перерабатывающих предприятий, то, скорее всего, население отнеслось бы к этой идее даже с большим пониманием, чем к идее продажи «просрочки» фермерам.

По крайней мере, переработка продуктов с истекшим сроком годности в биотопливо была бы более прозрачной, чем продажа таких продуктов третьим лицам», — пояснила эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, продукты, у которых истёк срок годности, намерены продавать российские сетевые магазины в рамках компании по сокращению объёма пищевых отходов.

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