Калуга, , 16:06 — REGNUM На территории Калужской области в 2022-2023 учебном году в две смены будут работать 34 школы, в которых учатся восемь тысяч человек. Больше всего двухсменных школ будет функционировать в Калуге. Об этом 18 августа сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Калужской области,

Школа Дарья Антонова © ИА REGNUM

Ранее школы Калужской области планировалось избавить от второй смены в 2020 году. Однако этот срок местные власти сдвинули на 2024 год.

Всего в новом учебном году в Калужской области будут действовать 334 общеобразовательных учреждения с 116 тыс. 326 учащимися. В одну смену будут работать 300 общеобразовательных учреждений области, в которых будут учиться 108 тыс. 326 человек. В первый класс пойдут 13 тыс.115 человек.

Читайте ранее в этом сюжете: В калужских школах не будет второй смены, а в детсадах — дефицита мест