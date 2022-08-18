Нью-Джерси, США, 18 августа, 2022, 15:03 — ИА Регнум. Создатели комедийного сериала «Рами» объявили дату выхода нового сезона. Об этом 18 августа сообщил портал Collider.

Цитата из трейлера Рами Юссеф в сериале «Рами»

Так, премьера новых серий шоу намечена на 30 сентября 2022 года. Главную роль в проекте вновь исполнит Рами Юссеф, который также выступил постановщиком двух предыдущих сезонов.

Напомним, «Рами» рассказывает об имеющем египетское происхождение жителе Нью-Джерси (США), который всячески пытается избегать противостояния двух культур. Премьера сериала состоялась в апреле 2019 года.